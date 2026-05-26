Polestar возвращает кнопки в салоны своих электромобилей

Шведский бренд Polestar официально подтвердил, что в будущих моделях появится больше физических кнопок и традиционных органов управления

Генеральный директор марки Майкл Лошеллер признал, что покупатели устали от сенсорных экранов в салоне. По его словам, клиенты прямо требуют вернуть привычные кнопки. При этом подчеркивает, что эти изменения продиктованы не только предпочтениями клиентов, но также и новыми требованиями безопасности. Обновленные стандарты European New Car Assessment Programme предусматривают наличие физических органов управления для ключевых функций автомобиля. Речь идет о поворотниках, стеклоочистителях, аварийной сигнализации, звуковом сигнале и системе экстренного вызова. Похожие требования готовит и китайское министерство промышленности MIIT. Для Polestar это особенно важно, поскольку бренд активно работает как на европейском, так и на китайском рынках.

Первые изменения ожидаются уже в обновленном Polestar 3, который дебютирует в следующем году. Компания планирует заменить часть сенсорных элементов на руле кнопками с тактильным нажатием. В дальнейшем аналогичный подход распространят и на другие модели бренда.