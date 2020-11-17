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17 ноя 2020

Миллениалы в следующие полгода возглавят бум покупок машин

Миллениалы в следующие полгода возглавят бум покупок машин

К тому, чтобы приобрести свой первый автомобиль, молодых людей подталкивает боязнь заразиться коронавирусом в общественном транспорте

В следующие шесть месяцев миллениалы (люди в возрасте от 24 до 39 лет) должны составить 45% от всех покупателей новых автомобилей в мире. Такие данные приводит исследование, проведенное аудиторско-консалтинговой компанией Ernst & Young. Специалисты опросили более 3,3 тысячи людей в девяти странах и выяснили, что 31% из опрошенных пока не владеют автомобилем, но планируют его купить в ближайшем будущем. Почти половину из них — 45% — составляет так называемое поколение миллениалов, т.е. людей, родившихся с 1981 по 1996 годы.

Участники опроса называют распространение коронавирусной инфекции основным фактором, побуждающим к покупке. Подавляющее большинство (78%) респондентов утверждают, что теперь планируют путешествовать и передвигаться по городу именно на машине, потому что боятся заразиться.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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