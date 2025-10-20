Минпромторг опроверг слухи об ограничении отсрочки по утильсбору

Минпромторг России опроверг сообщения о том, что отсрочка по новому механизму расчета утилизационного сбора будет действовать только для граждан, оплативших автомобиль до 12 сентября. В ведомстве заявили, что подобная информация не соответствует действительности

Ранее некоторые СМИ утверждали, что переходный период по новым правилам расчета утильсбора ограничат только покупателями, оформившими сделки до середины сентября. В министерстве подчеркнули, что таких условий в проекте не предусмотрено.

Напомним, 12 сентября Минпромторг опубликовал проект постановления, согласно которому утилизационный сбор для автомобилей предлагается рассчитывать по прогрессивной шкале, зависящей от мощности двигателя. Для частных лиц сохраняется льготный тариф на автомобили мощностью до 160 л.с., а также на электромобили и последовательные гибриды мощностью до 80 л.с.

Бизнес-сообщество ранее предложило отсрочить вступление новых параметров в силу до 1 декабря, чтобы дать возможность покупателям завершить таможенные и логистические процедуры по уже оплаченным автомобилям. Минпромторг сообщил, что при подготовке окончательных предложений учтет сроки поставки машин и представит их премьеру Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Денису Мантурову в ближайшие дни.

