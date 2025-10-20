Автомобильный портал Motorpage
20 окт 2025

Минпромторг опроверг слухи об ограничении отсрочки по утильсбору

Минпромторг опроверг слухи об ограничении отсрочки по утильсбору
Автор фото: из открытых источников

Минпромторг России опроверг сообщения о том, что отсрочка по новому механизму расчета утилизационного сбора будет действовать только для граждан, оплативших автомобиль до 12 сентября. В ведомстве заявили, что подобная информация не соответствует действительности

Ранее некоторые СМИ утверждали, что переходный период по новым правилам расчета утильсбора ограничат только покупателями, оформившими сделки до середины сентября. В министерстве подчеркнули, что таких условий в проекте не предусмотрено.

Напомним, 12 сентября Минпромторг опубликовал проект постановления, согласно которому утилизационный сбор для автомобилей предлагается рассчитывать по прогрессивной шкале, зависящей от мощности двигателя. Для частных лиц сохраняется льготный тариф на автомобили мощностью до 160 л.с., а также на электромобили и последовательные гибриды мощностью до 80 л.с.

Бизнес-сообщество ранее предложило отсрочить вступление новых параметров в силу до 1 декабря, чтобы дать возможность покупателям завершить таможенные и логистические процедуры по уже оплаченным автомобилям. Минпромторг сообщил, что при подготовке окончательных предложений учтет сроки поставки машин и представит их премьеру Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Денису Мантурову в ближайшие дни.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

  • Андрей Каралесов
    Андрей Каралесов

    Упыри, все против народа, налог за л/с мы для чего платим? За утиль государство должно нам платить потому что старый авто сдается, который идет в переплавку, там металл, чугун, цвет мет, а они с нас имеют, произвол, надо собирать подписи против этого произвола, никто не побежит жигули покупать вместо иномарки
    Ответить

Последние новости

...

Путин предложил Трампу связать Россию и Аляску подводным тоннелем

20 октября 2025
Kia

Kia готовит новый электрический автомобиль

20 октября 2025

Мотоцикл BMW с автографом Папы Льва XIV продадут на аукционе

20 октября 2025
Nissan Teana

Новая Nissan Teana станет первым бензиновым автомобилем с цифровым кокпитом от Huawei

17 октября 2025
Suzuki Jimny (2026)

Suzuki Jimny получил новую мультимедийку и расширенный комплекс систем безопасности

17 октября 2025

Путин заявил, что автомобили с ДВС останутся востребованными на десятилетия

17 октября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

VGV U75 Plus - vgv u75 plus (2025) два, а не полтора Тест драйв
20 октября 2025

VGV U75 Plus
"Два, а не полтора"
Subaru Crosstrek - subaru crosstrek (2026) знакомый suv с новым именем
Тест драйв
13 октября 2025

Subaru Crosstrek
"Знакомый SUV с новым именем"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности
Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 6 6