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3 июл 2025

Минпромторг предложил ввести утильсбор на ввозимые физлицами автомобили мощностью от 160 л.с.

Минпромторг предложил ввести утильсбор на ввозимые физлицами автомобили мощностью от 160 л.с.
Автор фото: из открытых источников

Минпромторг России выступил с инициативой распространить утилизационный сбор на легковые автомобили мощностью от 160 л.с., ввозимые физлицами. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов, отметив, что такие меры позволят привлечь дополнительные средства для поддержки отечественного автопрома и стимулирования спроса

По словам министра, предложение было озвучено в ходе стратегической сессии с участием председателя правительства Михаила Мишустина, на которой обсуждалось состояние и перспективы развития автомобильной отрасли. Сейчас физические лица при ввозе автомобилей объемом двигателя до 3 литров могут рассчитывать на льготные коэффициенты при расчете утильсбора. Новая мера затронет более мощные автомобили, популярные среди покупателей премиального сегмента.

При этом министр подчеркнул, что вопрос пока находится в стадии обсуждения, и окончательное решение не принято. Он также исключил возможность внеплановой индексации утильсбора, напомнив, что с 1 января 2025 года вступила в силу долгосрочная шкала повышения ставок на 10–20% ежегодно до 2030 года. Новая система касается легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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