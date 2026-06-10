В Петербурге хотят продлить налоговые льготы для газовых автомобилей и электрокаров до 2030 года

Соответствующий законопроект депутаты городского Законодательного собрания приняли в первом чтении

Инициатива была внесена по предложению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и направлена на поддержку экологически чистого транспорта. В городском парламенте отмечают, что увеличение числа автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива, позволит снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду. При этом льгота будет действовать не для всех. От уплаты транспортного налога планируется освобождать только владельцев электрокаров и автомобилей с газобаллонным оборудованием.

Помимо продления льгот, власти предлагают пересмотреть ставки транспортного налога для коммерческого транспорта. Для грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 л.с. ставка может составить 65 рублей, а для машин мощностью более 250 л.с. — 85 рублей. Для автобусов с двигателями мощностью свыше 200 л.с. предлагается установить ставку на уровне 100 рублей.