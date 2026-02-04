Автомобильный портал Motorpage
4 фев 2026

Минтранс назвал сроки появления автономных автомобилей в России

Минтранс назвал сроки появления автономных автомобилей в России
Автор фото: из открытых источников

Полностью беспилотные автомобили могут начать движение по дорогам общего пользования в России уже к 2028 году. Такой прогноз озвучили в Министерстве транспорта, связав его с формированием необходимой законодательной базы для высокоавтоматизированных транспортных средств

В ведомстве напомнили, что в конце января 2026 года был представлен профильный законопроект, который определяет правовые основы применения беспилотных автомобилей. Его принятие позволит легализовать эксплуатацию транспорта пятого уровня автономности, способного передвигаться без участия водителя и постоянного контроля со стороны человека.

Законопроект был подготовлен по поручению вице-премьера Виталия Савельева и стал важным шагом в развитии нормативной среды для беспилотных технологий. В Минтрансе отмечают, что работа над правовым регулированием ведется в тесной связке с уже действующими экспериментальными проектами.

Одним из таких проектов остается режим беспилотных логистических коридоров, срок действия которого правительство продлило до ноября 2028 года. Этот эксперимент позволяет отрабатывать технологии автономного движения и взаимодействие беспилотников с дорожной инфраструктурой в реальных условиях.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Петербурге стартовало производство кроссоверов Jeland

04 февраля 2026

Audi признала ошибку и готова вернуть старое название модели A4

04 февраля 2026
Aito M6

Aito показал новый кроссовер M6 со спортивным характером

04 февраля 2026

Автомобили марки Rox «пропишутся» в России

03 февраля 2026

Техосмотр перейдет под жесткий контроль МВД

03 февраля 2026
Jetour T2

Jetour слегка освежил дизайн T2 для России

03 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья
Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 1 5