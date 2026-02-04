Минтранс назвал сроки появления автономных автомобилей в России

Полностью беспилотные автомобили могут начать движение по дорогам общего пользования в России уже к 2028 году. Такой прогноз озвучили в Министерстве транспорта, связав его с формированием необходимой законодательной базы для высокоавтоматизированных транспортных средств

В ведомстве напомнили, что в конце января 2026 года был представлен профильный законопроект, который определяет правовые основы применения беспилотных автомобилей. Его принятие позволит легализовать эксплуатацию транспорта пятого уровня автономности, способного передвигаться без участия водителя и постоянного контроля со стороны человека.

Законопроект был подготовлен по поручению вице-премьера Виталия Савельева и стал важным шагом в развитии нормативной среды для беспилотных технологий. В Минтрансе отмечают, что работа над правовым регулированием ведется в тесной связке с уже действующими экспериментальными проектами.

Одним из таких проектов остается режим беспилотных логистических коридоров, срок действия которого правительство продлило до ноября 2028 года. Этот эксперимент позволяет отрабатывать технологии автономного движения и взаимодействие беспилотников с дорожной инфраструктурой в реальных условиях.

