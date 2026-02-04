В Петербурге стартовало производство кроссоверов Jeland

В Санкт-Петербурге возобновлена работа автомобильного завода в Шушарах, который ранее принадлежал General Motors. Производственная площадка перешла к активной фазе и уже приступила к сборке автомобилей китайского бренда Jaecoo, входящего в структуру компании Chery. При этом на российском рынке эти модели будут представлены под новым брендом Jeland

На данный момент на конвейере собирают кроссоверы J6, J7 и J8. Производство организовано в одну смену, что соответствует стартовому этапу загрузки предприятия. Ранее сообщалось, что перезапуск завода ожидается только в начале 2026 года, однако фактическое начало работы состоялось раньше намеченных сроков.

Завод в Шушарах был открыт в 2008 году концерном General Motors, но уже в 2015 году был законсервирован после ухода компании с российского рынка. В 2020 году актив перешел к Hyundai, однако производство было остановлено в 2022 году из-за перебоев с поставками комплектующих. В январе 2024 года предприятие перешло под контроль российской компании, входящей в структуру холдинга “АГР”.

Первой моделью марки станет 5-местный кроссовер Jeland VT6, то есть перелицованный Jaecoo J6. Модель уже прошла обязательную сертификацию и получила ОТТС, что позволяет начать его серийное производство и продажи в России. В зависимости от модификации Jeland J6 оснащается бензиновыми турбированными двигателями объемом 1,5 или 1,6 литра мощностью 146 и 150 л.с. Привод может быть передний или полный.

