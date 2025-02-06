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6 фев 2025

Минтранс отменит необоснованную переплату за 2-х часовую задержку на трассе М-11

Минтранс отменит необоснованную переплату за 2-х часовую задержку на трассе М-11

Министерство транспорта России поддержало инициативу первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной об отмене правила двух часов на платных участках трассы М-11 «Нева». Это решение позволит избежать случаев необоснованного взимания максимального тарифа с водителей, задержавшихся на трассе

По поручению министра транспорта РФ Романа Старовойта с 17 февраля на участках трассы от Солнечногорска до Санкт-Петербурга больше не будет действовать ограничение в два часа для коротких поездок. Это значит, что водителям больше не придется оплачивать максимальный тариф в случае вынужденных задержек.

Ранее в Госдуму поступали многочисленные жалобы граждан на ситуацию, когда при задержке более, чем на два часа с водителей взимали максимальную плату — порой свыше 5 000 рублей, что в 12 раз превышает минимальный тариф. Причины таких задержек часто объективны: пробки на отдельных участках трассы, очереди на автозаправочных станциях, неблагоприятные погодные условия или экстренные санитарные остановки.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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