Мировой авторынок ушел в минус, но Россия показывает уверенный рост

Мировой автомобильный рынок завершил март 2026 года снижением, несмотря на отдельные регионы с уверенной положительной динамикой. По данным аналитиков, за месяц было реализовано 8,2 миллиона новых легковых автомобилей, что на 3,5% меньше результата годичной давности.

Сообщается, что в Китае продажи сократились сразу на 16,1%, в США снижение составило 13,2%, а в Канаде рынок просел на 8,1%. Именно эти регионы сформировали негативный фон для глобальной статистики.

На этом фоне ряд стран продемонстрировал заметный рост. Лидером стала Бразилия с увеличением продаж на 40,8%. Также положительная динамика зафиксирована в Индии, где рынок вырос на 16%, в Южной Корее с показателем 9,5%, а также в Западной Европе и Восточной Европе, где рост составил 10,1% и 3,8% соответственно.

Российский рынок в марте показал уверенное восстановление. По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей достигли 104,3 тысячи единиц, что на 30,6% больше, чем годом ранее. Таким образом, рынок впервые за последние три месяца преодолел отметку в 100 тысяч автомобилей.

Эксперты отмечают, что во второй половине 2026 года глобальный рынок может столкнуться с новыми трудностями. Среди ключевых рисков называется рост цен на энергоресурсы, который способен дополнительно повлиять на спрос и стоимость автомобилей.