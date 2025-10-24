Автомобильный портал Motorpage
24 окт 2025

Mitsuoka возвращает модель Buddy на базе Toyota RAV4

Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mitsuoka вновь предлагает необычную версию кроссовера Toyota. Модель Buddy создана на базе предыдущего поколения гибридного RAV4, но с дизайном, вдохновленным американскими внедорожниками 1970-х годов

Японской модели полностью переделали переднюю и заднюю части кузова. Автомобиль получил хромированные бампера, решетку радиатора в стиле Chevrolet 70-х годов и заднюю оптику как у классических Cadillac. Внутри изменилась обивка сидений. В оснащение входит панорамная крыша и цифровое зеркало заднего вида. Гибридная силовая установка осталась без изменений. Кроссовер оснащен 2,5-литровым двигателем и электромотором, который встроен в коробку eCVT. Мощность — 219 л.с. Привод — полный.

В 2026 году Mitsuoka выпустит всего 150 экземпляров Buddy. Покупателям предложат пять вариантов окраски кузова, среди которых серый Iceman Gray, черный MJ Black Mica, бежевый Beach Greige, голубой North Carolina Blue и белый Globe One White Pearl II (таких собирает только 30). Стартовая цена Buddy составит 7,26 млн иен (3,9 млн рублей).

