Многодетные семьи могут освободить от утильсбора при покупке семиместных автомобилей

В России предложили освободить многодетные семьи от уплаты утилизационного сбора при покупке семиместных автомобилей. Соответствующую инициативу в ближайшее время направит в правительство Общественная палата РФ

Как сообщил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб, льгота позволит семьям приобретать один автомобиль без утильсбора раз в три года. Это, по его словам, поможет избежать злоупотреблений и ограничит перепродажу машин, купленных с выгодой.

Гриб подчеркнул, что выбор семиместных моделей российской сборки остается крайне скромным, а для многодетных семей автомобиль часто является не роскошью, а необходимостью. Вопрос транспорта, по его оценке, занимает второе место по значимости после жилищного.

В Общественной палате рассчитывают, что инициатива не только снизит финансовую нагрузку, но и станет дополнительным стимулом для роста числа многодетных семей.

