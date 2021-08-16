Мораторий на «Эра-Глонасс» для праворульных машин может быть продлен

Как известно, все автомобили, которые продаются на нашем рынке, должны быть оснащены устройством «Эра-Глонасс». Для автомобилей Дальневосточного федерального округа, проще говоря, для машин, которые импортируются в РФ из Японии, существует серьезное послабление.

В 2018 году требование по установке такого комплекса для машин на Дальнем Востоке был отменен. Причины подобного решения объясняются тем, что установка системы на ввозимый в РФ автомобиль требует от владельца дополнительных финансовых затрат, которые, особенно у людей с небольшим доходом, покупающих подержанную машину, могут пробить заметную брешь в бюджете.

Каждый год этот мораторий продлялся. И сегодня его собираются продлить снова - до декабря 2022-го. С такой инициативой выступил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, в федеральном правительстве ее предварительно поддержали, сообщает агентство ТАСС.