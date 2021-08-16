Автомобильный портал Motorpage
16 авг 2021

Мораторий на «Эра-Глонасс» для праворульных машин может быть продлен

Мораторий на «Эра-Глонасс» для праворульных машин может быть продлен

Как известно, все автомобили, которые продаются на нашем рынке, должны быть оснащены устройством «Эра-Глонасс». Для автомобилей Дальневосточного федерального округа, проще говоря, для машин, которые импортируются в РФ из Японии, существует серьезное послабление.

В 2018 году требование по установке такого комплекса для машин на Дальнем Востоке был отменен. Причины подобного решения объясняются тем, что установка системы на ввозимый в РФ автомобиль требует от владельца дополнительных финансовых затрат,  которые, особенно у людей с небольшим доходом, покупающих подержанную машину,  могут пробить заметную брешь в бюджете.

Каждый год этот мораторий продлялся. И сегодня его собираются продлить снова - до декабря 2022-го. С такой инициативой выступил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, в федеральном правительстве ее предварительно поддержали, сообщает агентство ТАСС.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Представлен возрожденный Lamborghini Countach

16 августа 2021

ГИБДД собирается изменить теоритическую часть водительского экзамена

16 августа 2021

ГИБДД запустила свои дроны в семнадцати регионах страны

16 августа 2021
Skoda Kodiaq (2021) вид сбоку

Стала известна базовая стоимость рестайлингого Skoda Kodiaq

16 августа 2021

В России стартовал прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GX 460

16 августа 2021
Toyota Land Cruiser Prado 2017 вид спереди

Стали известны подробности о новом Toyota Land Cruiser Prado

16 августа 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) как новый hyundai tucson чуть не превратился в жертву дизайна Тест драйв
16 августа 2021

Hyundai Tucson
"Как новый Hyundai Tucson чуть не превратился в жертву дизайна"
Porsche 718 Cayman - porsche. день всех влюблённых
Тест драйв
13 августа 2021

Porsche 718 Cayman
"День всех влюблённых"
Opel Crossland - opel crossland (2021) что общего у opel crossland с немецкой крепостью
Тест драйв
11 августа 2021

Opel Crossland
"Что общего у Opel Crossland с немецкой крепостью"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 7 5