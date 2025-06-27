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27 июн 2025

Новый глава Stellantis призвал сотрудников забыть о прошлом и объединиться под одним флагом

Новый глава Stellantis призвал сотрудников забыть о прошлом и объединиться под одним флагом
Автор фото: Stellantis

В конце мая 2025 года автоконцерн Stellantis официально представил нового генерального директора Антонио Филозу. После неожиданного ухода Карлоса Тавареса, занимавшего пост почти четыре года, руководство доверили итальянскому управленцу с богатым опытом в Jeep и американском подразделении Stellantis

Новый CEO заявил, что его главный приоритет – это укрепить единство внутри компании. Филоза обратился к сотрудникам с просьбой перестать называть себя выходцами из FCA или PSA (предшественники Stellantis). Теперь, по его словам, настало время отказаться от разделения по прежним корпоративным границам и воспринимать себя исключительно как часть одного бренда.

Также Филоза пообещал внедрить в управление индивидуальный подход к каждому сотруднику и выслушать их мнения. Такое заявление – это явный намек на стремление исправить ошибки прошлого, сохранив при этом внутренний потенциал концерна.

Пока Stellantis опровергает слухи о продаже Maserati и демонстрирует приверженность сохранению всех 14 брендов. Более того, ожидается укрепление связей между Maserati и Alfa Romeo. Обе марки сейчас под руководством Санто Фичили. Однако не все проекты идут гладко. Перезапуск Lancia сталкивается с трудностями, а электрификация марки Abarth вызывает опасения у экспертов.
 

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