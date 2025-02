Morgan готовит к дебюту новую модель Supersport

Британский автопроизводитель Morgan анонсировал премьеру своей новой модели Supersport, которая станет преемником Plus Six. Официальная презентация состоится 11 марта

Основное мероприятие пройдет в мастерских Morgan в Вустершире, а параллельный запуск состоится в Музее Лоумана в Нидерландах. Компания пока не раскрывает все детали, но уже известно, что Supersport построен на новой платформе CXV, которая отличается повышенной жесткостью и сниженным весом. С точки зрения дизайна, новинка сохранит ретро стиль, но будет отличаться рядом современных элементов.

Автомобиль получит рядный 6-цилиндровый турбомотор BMW, мощность которого, вероятно, сопоставима с 335-сильным двигателем Plus Six. В паре с ним будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Для сравнения, Plus Six разгонялся до 100 км/ч за 4,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 267 км/ч.