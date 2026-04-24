Morgan создала самый мощный спорткар в своей истории

Британская компания Morgan представила новую версию родстера Supersport с индексом 400, которая стала самой мощной серийной моделью бренда

Под капотом установлен турбированный двигатель BMW объемом 3,0 литра мощностью 402 л.с. Это на 67 л.с. больше по сравнению с базовой версией, при этом крутящий момент остался на уровне 500 Нм. Благодаря этому разгон до 100 км/ч сократился до 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км/ч. При этом модель по-прежнему предлагается исключительно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Несмотря на увеличение мощности, масса автомобиля осталась прежней и составляет всего 1170 кг. Кроме этого, Supersport 400 получил 19-дюймовые кованые колесные диски с шинами Michelin Pilot Sport 5 и новую подвеску.

Родстер доступен с двумя вариантами крыши, жесткой и мягкой, которые можно менять в зависимости от условий эксплуатации. Стоимость новинки в Европе начинается от 138 958 евро (примерно 12,1 млн рублей).

