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25 июн 2026

Мошенники воспользовались дефицитом топлива: водителей предупреждают о новой схеме кражи данных

Мошенники воспользовались дефицитом топлива: водителей предупреждают о новой схеме кражи данных
Автор фото: magnific.com/ru

Согласно опубликованной информации в СМИ, вредоносное приложение для Android, замаскированное под сервис поиска бензина на автозаправках

Злоумышленники распространяют программу через специальные сайты, где пользователям обещают доступ к актуальной информации о наличии топлива по всей стране. В описании сервиса говорится о возможности планировать маршруты, отслеживать доступность бензина на АЗС и сохранять избранные точки на карте. Для получения полного доступа посетителям предлагают скачать APK-файл для Android. После установки приложение запрашивает разрешение на использование геолокации и доступ к файлам устройства.

Как выяснили эксперты, на самом деле программа является стилером. Такое вредоносное ПО предназначено для сбора и передачи злоумышленникам личных данных пользователя. В частности, приложение способно копировать документы, фотографии и видеозаписи, хранящиеся в памяти смартфона.

По имеющимся данным, с середины июня зараженные APK-файлы пытались установить более 1 тыс. пользователей. При этом специалисты отмечают, что реальное количество потенциальных жертв может оказаться значительно выше.

Эксперты напоминают, что загрузка приложений из сторонних источников связана с серьезными рисками. В отличие от официальных магазинов, таких как RuStore и других легитимных платформ, сторонние ресурсы не гарантируют безопасность распространяемого программного обеспечения.

Это уже не первый случай, когда мошенники используют тему топлива для своих схем. Ранее злоумышленники предлагали автомобилистам бесплатные топливные ваучеры, после чего пытались получить доступ к данным банковских карт и учетным записям пользователей в мессенджерах.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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