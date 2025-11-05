Московские власти отклонили идею разрешить такси и инвалидам остановку под запретом

Московская мэрия не поддержала предложение общественников разрешить таксистам и водителям с инвалидностью кратковременные остановки под знаками «Остановка запрещена». Инициатива предусматривала эксперимент в одном из округов столицы, который позволил бы таким водителям останавливаться на две минуты без штрафа

Глава союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев предложил несколько вариантов реализации послаблений. Среди них замена запрещающих знаков на менее строгие, установка табличек «Кроме такси и инвалидов», а также настройка камер фотофиксации так, чтобы они не фиксировали короткие остановки. Отдельно предлагалось разрешить такси парковаться в запретных зонах ночью.

По словам авторов идеи, подобные изменения облегчили бы жизнь пассажирам и маломобильным гражданам, которые часто выбирают места посадки и высадки исходя из удобства и безопасности.

Однако в департаменте транспорта Москвы сочли инициативу нерелевантной. Ведомство напомнило, что действующая система уже учитывает интересы такси и инвалидов, а любые корректировки потребуют глубокого анализа.

Чиновники опасаются, что даже локальное смягчение правил может нарушить баланс транспортных потоков и создать дополнительные сложности для всех участников движения. Пока городские власти не готовы идти на подобный эксперимент.