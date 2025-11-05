Автомобильный портал Motorpage
5 ноя 2025

Московские власти отклонили идею разрешить такси и инвалидам остановку под запретом

Московские власти отклонили идею разрешить такси и инвалидам остановку под запретом
Автор фото: из открытых источников

Московская мэрия не поддержала предложение общественников разрешить таксистам и водителям с инвалидностью кратковременные остановки под знаками «Остановка запрещена». Инициатива предусматривала эксперимент в одном из округов столицы, который позволил бы таким водителям останавливаться на две минуты без штрафа

Глава союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев предложил несколько вариантов реализации послаблений. Среди них замена запрещающих знаков на менее строгие, установка табличек «Кроме такси и инвалидов», а также настройка камер фотофиксации так, чтобы они не фиксировали короткие остановки. Отдельно предлагалось разрешить такси парковаться в запретных зонах ночью.

По словам авторов идеи, подобные изменения облегчили бы жизнь пассажирам и маломобильным гражданам, которые часто выбирают места посадки и высадки исходя из удобства и безопасности.

Однако в департаменте транспорта Москвы сочли инициативу нерелевантной. Ведомство напомнило, что действующая система уже учитывает интересы такси и инвалидов, а любые корректировки потребуют глубокого анализа.

Чиновники опасаются, что даже локальное смягчение правил может нарушить баланс транспортных потоков и создать дополнительные сложности для всех участников движения. Пока городские власти не готовы идти на подобный эксперимент.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M5 (2025)

BMW полностью откажется от версий M Competition

05 ноября 2025
Land Aircraft Carrier

Китайская компания Xpeng выпустила первый серийный образец автомобиля с модулем для полетов

05 ноября 2025
Lexus Sport Concept (2025)

Toyota возвращает V8: новый твин-турбо мотор появится на GR GT3 и Lexus Sport Concept

01 ноября 2025

Введение нового утильсбора передвинули на 1 декабря

01 ноября 2025
Toyota bZ Time Attack

Toyota показала трековый электрокроссовер bZ Time Attack с мощностью 400 л.с.

01 ноября 2025

Глава Ford предупредил: китайский автопром способен обрушить мировую индустрию

01 ноября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
TENET T8 - tenet t8 (2025) новое слово на авторынке
Тест драйв
28 октября 2025

TENET T8
"Новое слово на авторынке"
Foton Tunland V7 - foton tunland v7 (2024) вид спереди
Тест драйв
24 октября 2025

Foton Tunland V7
"На грузовой платформе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 2 1