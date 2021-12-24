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24 дек 2021

Москва признана городом с одной из самых дорогих парковок в мире

Москва признана городом с одной из самых дорогих парковок в мире

После увеличения максимального парковочного тарифа до 450 рублей Москва стала вторым мегаполисом в мире по дороговизне парковки для горожан

Кто в лидерах? Как сообщают «Ведомости»,  им стала Рига, а на третьем месте разместился Таллин. Любопытно, что рейтинг составлялся на основе соотношения зарплаты граждан и стоимости часа парковки. В исследовании участвовал 71 город мира.  Интересно, что мы, москвичи, в среднем отдаем 0.49 процента от своей зарплаты за час парковки.

Лидерами же по доступности стали Берн, Пекин и Абу-Даби. Любопытно, что в рейтинге по абсолютной стоимости парковочных мест Москва находится лишь на восьмом месте. Тройка лидеров здесь следующая: Лондон, Амстердам и Осло.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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