Москва признана городом с одной из самых дорогих парковок в мире

После увеличения максимального парковочного тарифа до 450 рублей Москва стала вторым мегаполисом в мире по дороговизне парковки для горожан

Кто в лидерах? Как сообщают «Ведомости», им стала Рига, а на третьем месте разместился Таллин. Любопытно, что рейтинг составлялся на основе соотношения зарплаты граждан и стоимости часа парковки. В исследовании участвовал 71 город мира. Интересно, что мы, москвичи, в среднем отдаем 0.49 процента от своей зарплаты за час парковки.

Лидерами же по доступности стали Берн, Пекин и Абу-Даби. Любопытно, что в рейтинге по абсолютной стоимости парковочных мест Москва находится лишь на восьмом месте. Тройка лидеров здесь следующая: Лондон, Амстердам и Осло.