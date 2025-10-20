Мотоцикл BMW с автографом Папы Льва XIV продадут на аукционе

Редкий мотоцикл BMW, подписанный Папой Римским Львом XIV, будет выставлен на торги в Мюнхене на аукционе RM Sotheby’s. Уникальный экземпляр оценивается от 40 до 60 тыс. евро (примерно 3,9–5,7 млн рублей), а все вырученные средства направят на благотворительность

Понтифик оставил автограф на белом мотоцикле в сентябре во время церемонии в Ватикане. На снимках, опубликованных на сайте аукционного дома, Папа изображен сидящим на байке с фирменным шлемом в руках.

Мотоцикл привезла в Ватикан байкерская группа под названием «Jesus Bikers» во время трехдневного пробега из города Шаффхайм до площади Святого Петра. По словам организаторов, дизайн мотоцикла отчасти был вдохновлен знаменитым папамобилем.