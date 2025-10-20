Автомобильный портал Motorpage
Мотоцикл BMW с автографом Папы Льва XIV продадут на аукционе

Автор фото: Vatican Media

Редкий мотоцикл BMW, подписанный Папой Римским Львом XIV, будет выставлен на торги в Мюнхене на аукционе RM Sotheby’s. Уникальный экземпляр оценивается от 40 до 60 тыс. евро (примерно 3,9–5,7 млн рублей), а все вырученные средства направят на благотворительность

Понтифик оставил автограф на белом мотоцикле в сентябре во время церемонии в Ватикане. На снимках, опубликованных на сайте аукционного дома, Папа изображен сидящим на байке с фирменным шлемом в руках.

Мотоцикл привезла в Ватикан байкерская группа под названием «Jesus Bikers» во время трехдневного пробега из города Шаффхайм до площади Святого Петра. По словам организаторов, дизайн мотоцикла отчасти был вдохновлен знаменитым папамобилем.

При написании новости использовалась информация:
RM Sothebys

