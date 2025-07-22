МВД ужесточает контроль за проведением ТО для такси

Министерство внутренних дел России инициировало очередной этап реформы системы технического осмотра. Новые поправки направлены на ужесточение контроля за операторами ТО и борьбу с фальсификацией диагностических карт. На этот раз под особое внимание попали таксопарки и недобросовестные сервисы, оформляющие фиктивные документы без реальной проверки автомобилей

Согласно инициативе МВД, операторы ТО будут обязаны проверять каждый автомобиль по федеральной базе такси. Это необходимо для выявления машин, которые обязаны проходить техосмотр дважды в год, но маскируются под обычные легковые автомобили. Из-за отсутствия унифицированных внешних признаков такси в некоторых регионах (например, шашечек или фонарей), недобросовестные перевозчики часто уходят от ответственности. Теперь это станет практически невозможно.

Кроме того, ведомство предлагает изменить правила аннулирования диагностических карт. Если раньше МВД могло отменить карту только на основе собственных проверок, теперь аннулирование возможно также на основании решений прокуратуры или суда. Это расширит возможности для пресечения нарушений.

МВД получило право приостанавливать доступ операторов к Единой автоматизированной системе техосмотра (ЕАИСТО) без согласования с Российским союзом автостраховщиков (РСА). Сегодня доступ блокируется лишь после аккредитационной проверки РСА, что позволяет нарушителям продолжать работу до вынесения официального решения. Новая схема предполагает мгновенную реакцию МВД в случае выявления серьезных нарушений.

Также предусмотрено ускорение информационного обмена между РСА и МВД: страховой союз будет обязан оперативно передавать данные о лишении аккредитации операторов, чего сейчас не происходит из-за отсутствия четких сроков.

Помимо ужесточения контроля, МВД предложило упростить процесс прохождения техосмотра для автовладельцев, оказавшихся в затруднительной ситуации. Если документы на автомобиль утеряны или владелец умер, пройти ТО можно будет по выписке из электронного реестра транспортных средств, без необходимости оформления ПТС или СТС.

