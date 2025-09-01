Автомобильный портал Motorpage
1 сен 2025

МВД ужесточит правила оплаты штрафов для автомобилей с иностранными номерами

МВД ужесточит правила оплаты штрафов для автомобилей с иностранными номерами
Автор фото: из открытых источников

Министерство внутренних дел России предложило радикально сократить сроки оплаты штрафов для владельцев автомобилей, зарегистрированных за границей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработаны по итогам анализа правоприменительной практики

Сегодня у иностранцев и россиян, управляющих авто с зарубежными номерами, есть 60 дней на погашение штрафа. При этом они свободно покидают пределы страны, что на практике часто приводит к уклонению от выплат.

Законопроект предлагает сократить срок оплаты до одних суток с момента вступления постановления в силу. Если штраф не будет внесен вовремя, автомобиль задержат до момента погашения задолженности.

Документ направлен на обеспечение неотвратимости наказания и устранение правового пробела, из-за которого штрафы часто оставались неоплаченными. В настоящий момент проект проходит процедуру общественного обсуждения.
 

При написании новости использовалась информация:
ГАИ России

Комментарии к новости

Последние новости

...
SAIC MG4

В Китае представили бюджетный электрокар марки MG с запасом хода 540 км

01 сентября 2025
Tesla Model Y Performance

Tesla показала новую самую дорогую версию кроссовера Model Y Performance

01 сентября 2025
Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro (2020)

Audi сворачивает производство A7 и S7. На смену придет новый A6

01 сентября 2025
BMW i7

BMW превратила электрический седан i7 в арт-объект

01 сентября 2025

Новый флагманский кроссовер EXEED EXLANTIX E02 выйдет на российский рынок в 2026 году

30 августа 2025

Смертность пешеходов в Москве снизилась на треть

29 августа 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"
FAW Bestune T90 - faw bestune t90 (2025) семейная ценность?
Тест драйв
25 августа 2025

FAW Bestune T90
"Семейная ценность?"
Changan CS95 - changan cs95 (2023) обновление флагмана
Тест драйв
22 августа 2025

Changan CS95
"Обновление флагмана"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 9 3