МВД ужесточит правила оплаты штрафов для автомобилей с иностранными номерами

Министерство внутренних дел России предложило радикально сократить сроки оплаты штрафов для владельцев автомобилей, зарегистрированных за границей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработаны по итогам анализа правоприменительной практики

Сегодня у иностранцев и россиян, управляющих авто с зарубежными номерами, есть 60 дней на погашение штрафа. При этом они свободно покидают пределы страны, что на практике часто приводит к уклонению от выплат.

Законопроект предлагает сократить срок оплаты до одних суток с момента вступления постановления в силу. Если штраф не будет внесен вовремя, автомобиль задержат до момента погашения задолженности.

Документ направлен на обеспечение неотвратимости наказания и устранение правового пробела, из-за которого штрафы часто оставались неоплаченными. В настоящий момент проект проходит процедуру общественного обсуждения.

