23 мар 2026

На российском рынке может появиться новый бренд Esteo

На российском рынке может появиться новый бренд Esteo
В базе Роспатента были найдены заявки на регистрацию товарных знаков Esteo RX и Esteo MX, а также кириллического варианта самого названия «Эстео»

Заявителем выступает компания «Этиджей Рус», связанная с промышленным холдингом АГР. Эта структура уже управляет рядом производственных площадок в России, включая бывший завод Volkswagen в Калуге, где ранее была налажена сборка автомобилей под новым брендом Tenet.

Судя по классу регистрации, речь идет именно об автомобилях и комплектующих, что подтверждает подготовку к запуску полноценной марки. При этом официальных заявлений о выводе бренда Esteo на рынок пока нет.

По неофициальной информации, под новыми названиями могут скрываться кроссоверы Exeed российской сборки. Такой шаг позволил бы адаптировать продукцию под российские реалии и упростить вопросы производства и логистики.

Отдельного внимания заслуживает регистрация названия на кириллице. Это связано с новыми требованиями законодательства, которое теперь регулирует использование русского языка в товарных знаках.

Последние новости

...
Smart #6 EHD

Smart готовит седан бизнес-класса для Китая

23 марта 2026

Эпоха дизайна Jaguar завершается: Джерри Макговерн уходит после двух десятилетий

23 марта 2026
Li L9

Li Xiang готовит апгрейд для кроссовера L9

20 марта 2026

Ferrari признала ошибку с экономией на кнопках

20 марта 2026
Volkswagen Atlas

Новый Volkswagen Atlas получит шесть экранов в салоне

20 марта 2026

ОСАГО выходит на новый уровень: лимиты выплат могут увеличить до 2 млн рублей

20 марта 2026

Главные темы на MotorPage

Avatr 12 - avatr 12 (2025) спасти мир от хаоса Тест драйв
17 марта 2026

Avatr 12
"Спасти мир от хаоса"
Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки»
Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс
Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

