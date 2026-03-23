На российском рынке может появиться новый бренд Esteo

В базе Роспатента были найдены заявки на регистрацию товарных знаков Esteo RX и Esteo MX, а также кириллического варианта самого названия «Эстео»

Заявителем выступает компания «Этиджей Рус», связанная с промышленным холдингом АГР. Эта структура уже управляет рядом производственных площадок в России, включая бывший завод Volkswagen в Калуге, где ранее была налажена сборка автомобилей под новым брендом Tenet.

Судя по классу регистрации, речь идет именно об автомобилях и комплектующих, что подтверждает подготовку к запуску полноценной марки. При этом официальных заявлений о выводе бренда Esteo на рынок пока нет.

По неофициальной информации, под новыми названиями могут скрываться кроссоверы Exeed российской сборки. Такой шаг позволил бы адаптировать продукцию под российские реалии и упростить вопросы производства и логистики.

Отдельного внимания заслуживает регистрация названия на кириллице. Это связано с новыми требованиями законодательства, которое теперь регулирует использование русского языка в товарных знаках.