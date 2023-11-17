На российском рынке появился JAC T9. Чем он отличается от официально представленного JAC T8 Pro?

Модельный ряд JAC в России неофициально пополнился пикапом T9. Это флагманский пикап компании, стоящий на ступень выше официально представленного в России JAC T8 Pro

“Девятка” отличается более современным и брутальным дизайном. Автомобиль получил светодиодную оптику, крупную решетку радиатора с вертикальными элементами и более массивные бампера и колесные арки. Конфигурация цифровой “приборки” и мультимедийной системы примерно соответствуют актуальной «восьмерке». Габариты T9: 5330/1965/1920 мм., колесная база - 3400 мм.

Под капотом - бензиновая “турбочетверка” объемом 2,0 л. Мощность - 231 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 150 км/ч. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный. К слову, “восьмерка” на российском рынке оснащается 2,0-литровым дизельным или 2,4-литровым бензиновым мотором на выбор. В обоих случая мотор работает в паре с 6-ступенчатой “механикой”. Привод исключительно полный.

JAC T9 доступен для покупки в России только в топовой комплектации. Она включает отделку салона из экокожи, камеры кругового обзора, задние парктроники, климат-контроль, люк, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также беспроводную зарядку для смартфона. Такую версию оценили в 4 499 000 рублей. Для сравнения, JAC T8 Pro в самой богатой комплектации стоит 3 199 000 рублей.

