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17 ноя 2023

На российском рынке появился JAC T9. Чем он отличается от официально представленного JAC T8 Pro?

На российском рынке появился JAC T9. Чем он отличается от официально представленного JAC T8 Pro?
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд JAC в России неофициально пополнился пикапом T9. Это флагманский пикап компании, стоящий на ступень выше официально представленного в России JAC T8 Pro

“Девятка” отличается более современным и брутальным дизайном. Автомобиль получил светодиодную оптику, крупную решетку радиатора с вертикальными элементами и более массивные бампера и колесные арки. Конфигурация цифровой “приборки” и мультимедийной системы примерно соответствуют актуальной «восьмерке». Габариты T9: 5330/1965/1920 мм., колесная база - 3400 мм.

Под капотом - бензиновая “турбочетверка” объемом 2,0 л. Мощность - 231 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 150 км/ч. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный. К слову, “восьмерка” на российском рынке оснащается 2,0-литровым дизельным или 2,4-литровым бензиновым мотором на выбор. В обоих случая мотор работает в паре с 6-ступенчатой “механикой”. Привод исключительно полный.

JAC T9 доступен для покупки в России только в топовой комплектации. Она включает отделку салона из экокожи, камеры кругового обзора, задние парктроники, климат-контроль, люк, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также беспроводную зарядку для смартфона. Такую версию оценили в 4 499 000 рублей. Для сравнения, JAC T8 Pro в самой богатой комплектации стоит 3 199 000 рублей.
 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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