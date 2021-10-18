Насколько быстро в России можно накопить на машину?

РИА «Новости» провели необычное исследование на предмет изучения необходимого времени для накопления нужной суммы при покупке автомобиля. Радует одно, что такое в принципе возможно!

За среднюю стоимость автомобиля решили взять сумму в два миллиона рублей. Выяснилось, что среднестатистическому работнику со средней зарплатой в 35 тысяч, который откладывает 50% своих доходов, нужно около 8-9 лет при условии неприкосновенности сбережений и получения процентов на банковском вкладе. Теперь пройдемся по регионам, где размер зарплаты уменьшается или увеличивается.

Итак, лидером среди регионов является Чукотка, там на машину можно скопить аж за три с половиной года. Немного от Чукотки отстал Ямало-Ненецкий автономный округ, где срок накопления увеличивается на два месяца. Бронза уходит Магадану (четыре года). В РИА «Новости» считают, что все объясняется достаточно высокими зарплатами в добывающих отраслях.

А кто оказался в аутсайдерах? Отвечаем – Северный Кавказ. Жители местных республик должны собирать деньги более десяти лет! Какое место в списке занимает наша столица? Москва находится в золотой середине – на пятой позиции. Столичным жителям надо собирать деньги чуть более четырех с половиной лет.

