Названы победители премии «Золотой Клаксон 2025»

В Москве прошла церемония вручения премии «Золотой Клаксон 2025», на которой традиционно подвели итоги автомобильного года. Главную награду «Автоперсона года» получил Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Станиславович Ликсутов.
Победители были выбраны народным голосованием читателей газеты «Клаксон». В этом году за звание лучших боролись более 150 моделей, представленных на российском рынке.
«Компактный автомобиль года» - BELGEE X50
«Седан года» - LADA VESTA
«Кроссовер года» - AITO SERES M7
«Внедорожник года» - TENET T8
«Гибрид года» - EXEED EXLANTIX ET
«Электромобиль года» - AVATR 11
«Пикап года» - JAC T9
«Минивэн года» - VOYAH DREAM
«Автомобильный дизайн года» - OMODA C7
«Автомобильная реклама года» - JETOUR
«Автобренд года» - МОСКВИЧ
«Автодилер года» - АВТОДОМ
«АЗС года» - РОСНЕФТЬ
«Шина года» - GISLAVED
«Моторное масло года» - РОСНЕФТЬ МАГНУМ
На торжественной церемонии победителям вручили статуэтки «Золотой Клаксон». В зале собрались представители автомобильной индустрии, журналисты и партнеры премии, а сама церемония стала одним из главных событий автокалендаря осени.