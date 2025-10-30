Названы победители премии «Золотой Клаксон 2025»

В Москве прошла церемония вручения премии «Золотой Клаксон 2025», на которой традиционно подвели итоги автомобильного года. Главную награду «Автоперсона года» получил Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Станиславович Ликсутов.

Победители были выбраны народным голосованием читателей газеты «Клаксон». В этом году за звание лучших боролись более 150 моделей, представленных на российском рынке.

«Компактный автомобиль года» - BELGEE X50

«Седан года» - LADA VESTA

«Кроссовер года» - AITO SERES M7

«Внедорожник года» - TENET T8

«Гибрид года» - EXEED EXLANTIX ET

«Электромобиль года» - AVATR 11

«Пикап года» - JAC T9

«Минивэн года» - VOYAH DREAM

«Автомобильный дизайн года» - OMODA C7

«Автомобильная реклама года» - JETOUR

«Автобренд года» - МОСКВИЧ

«Автодилер года» - АВТОДОМ

«АЗС года» - РОСНЕФТЬ

«Шина года» - GISLAVED

«Моторное масло года» - РОСНЕФТЬ МАГНУМ

На торжественной церемонии победителям вручили статуэтки «Золотой Клаксон». В зале собрались представители автомобильной индустрии, журналисты и партнеры премии, а сама церемония стала одним из главных событий автокалендаря осени.

