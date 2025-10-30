Автомобильный портал Motorpage
30 окт 2025

Названы победители премии «Золотой Клаксон 2025»

Названы победители премии «Золотой Клаксон 2025»
Автор фото: Клаксон

В Москве прошла церемония вручения премии «Золотой Клаксон 2025», на которой традиционно подвели итоги автомобильного года. Главную награду «Автоперсона года» получил Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Станиславович Ликсутов.

Победители были выбраны народным голосованием читателей газеты «Клаксон». В этом году за звание лучших боролись более 150 моделей, представленных на российском рынке.

«Компактный автомобиль года» - BELGEE X50

«Седан года» - LADA VESTA

«Кроссовер года» - AITO SERES M7

«Внедорожник года» - TENET T8

«Гибрид года» - EXEED EXLANTIX ET

«Электромобиль года» - AVATR 11

«Пикап года» - JAC T9

«Минивэн года» - VOYAH DREAM

«Автомобильный дизайн года» - OMODA C7

«Автомобильная реклама года» - JETOUR

«Автобренд года» - МОСКВИЧ

«Автодилер года» - АВТОДОМ

«АЗС года» - РОСНЕФТЬ

«Шина года» - GISLAVED

«Моторное масло года» - РОСНЕФТЬ МАГНУМ

На торжественной церемонии победителям вручили статуэтки «Золотой Клаксон». В зале собрались представители автомобильной индустрии, журналисты и партнеры премии, а сама церемония стала одним из главных событий автокалендаря осени.
 

При написании новости использовалась информация:
klaxongold

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus LS Micro Concept

Lexus показал шестиколесный ультрароскошный минивэн, футуристичный кроссовер и одноместный трицикл

29 октября 2025
Honda Passport TrailSport HRC

Honda показала внедорожную модификацию Passport

29 октября 2025

Штраф за езду без ОСАГО хотят ограничить одним нарушением в сутки

29 октября 2025

Электрический Jaguar GT выйдет позже, но обещает стать самым мощным в истории марки

29 октября 2025
Kia PV5

Электрофургон Kia PV5 установил мировой рекорд по запасу хода с полной загрузкой

29 октября 2025

Возвращение NSX: Pininfarina и JAS Motorsport готовят рестомод с «механикой» и V6

28 октября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
TENET T8 - tenet t8 (2025) новое слово на авторынке
Тест драйв
28 октября 2025

TENET T8
"Новое слово на авторынке"
Foton Tunland V7 - foton tunland v7 (2024) вид спереди
Тест драйв
24 октября 2025

Foton Tunland V7
"На грузовой платформе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 0 6