Жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY) на автосалоне во Франкфурте опубликовало «лонг-лист» претендентов на обладание титулом в 2018 году.

В состав жюри входят 82 автомобильных журналиста из изданий расположенных практически во всех странах мира. В этом году в «лонг-лист» вошло 35 моделей автомобилей, причем некоторые из них до сих пор не представлены официально. Больше всего моделей в списке у Kia (четыре), то есть она является рекордсменом по выводу новинок в этом году.

Шорт-лист конкурса будет опубликован в декабре этого года. Победителя в абсолютном зачете и в пяти отдельных номинациях назовут в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке в конце марта следующего года.



Претенденты на титул «Всемирный автомобиль года – 2018»: