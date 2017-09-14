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14 сен 2017

Названы претенденты на звание «Всемирный автомобиль года – 2018»

Названы претенденты на звание «Всемирный автомобиль года – 2018»

Жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY) на автосалоне во Франкфурте опубликовало «лонг-лист» претендентов на обладание титулом в 2018 году.

В состав жюри входят 82 автомобильных журналиста из изданий расположенных практически во всех странах мира. В этом году в «лонг-лист» вошло 35 моделей автомобилей, причем некоторые из них до сих пор не представлены официально. Больше всего моделей в списке у Kia (четыре), то есть она является рекордсменом по выводу новинок в этом году.
Шорт-лист конкурса будет опубликован в декабре этого года. Победителя в абсолютном зачете и в пяти отдельных номинациях назовут в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке в конце марта следующего года.


Претенденты на титул «Всемирный автомобиль года – 2018»:

  • Alfa Romeo Giulia
  • Alfa Romeo Stelvio
  • BMW X2
  • BMW X3
  • Buick Regal / Opel/Vauxhall Insignia
  • Citroen C3 Aircross
  • Dacia Duster
  • Ford Fiesta
  • Genesis G70
  • Honda Accord
  • Hyundai Kona
  • Jeep Compass
  • Kia Niro
  • Kia Picanto
  • Kia Stinger
  • Kia Stonic
  • Land Rover Discovery
  • Mazda CX-5
  • Mitsubishi Eclipse Cross
  • Nissan Leaf
  • Nissan Micra
  • Peugeot 3008
  • Range Rover Velar
  • Renault Koleos
  • SEAT Ibiza
  • Skoda Karoq
  • SsangYong Rexton G4
  • Subaru XV/Crosstrek
  • Suzuki Swift
  • Toyota Camry
  • Volkswagen Arteon
  • Volkswagen Polo
  • Volkswagen T-Roc
  • Volvo XC40, Volvo XC60

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При написании новости использовалась информация:
WCOTY

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