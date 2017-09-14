Жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY) на автосалоне во Франкфурте опубликовало «лонг-лист» претендентов на обладание титулом в 2018 году.
В состав жюри входят 82 автомобильных журналиста из изданий расположенных практически во всех странах мира. В этом году в «лонг-лист» вошло 35 моделей автомобилей, причем некоторые из них до сих пор не представлены официально. Больше всего моделей в списке у Kia (четыре), то есть она является рекордсменом по выводу новинок в этом году.
Шорт-лист конкурса будет опубликован в декабре этого года. Победителя в абсолютном зачете и в пяти отдельных номинациях назовут в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке в конце марта следующего года.
Претенденты на титул «Всемирный автомобиль года – 2018»:
- Alfa Romeo Giulia
- Alfa Romeo Stelvio
- BMW X2
- BMW X3
- Buick Regal / Opel/Vauxhall Insignia
- Citroen C3 Aircross
- Dacia Duster
- Ford Fiesta
- Genesis G70
- Honda Accord
- Hyundai Kona
- Jeep Compass
- Kia Niro
- Kia Picanto
- Kia Stinger
- Kia Stonic
- Land Rover Discovery
- Mazda CX-5
- Mitsubishi Eclipse Cross
- Nissan Leaf
- Nissan Micra
- Peugeot 3008
- Range Rover Velar
- Renault Koleos
- SEAT Ibiza
- Skoda Karoq
- SsangYong Rexton G4
- Subaru XV/Crosstrek
- Suzuki Swift
- Toyota Camry
- Volkswagen Arteon
- Volkswagen Polo
- Volkswagen T-Roc
- Volvo XC40, Volvo XC60