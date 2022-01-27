Названы суммы, которые страны платят за организацию гонок Формулы-1

Гонки королевской серии – это статусное и элитное мероприятие. Соответственно, здесь крутятся серьезные деньги. Страны, где проводятся заезды, готовы платить баснословные суммы за возможность организации гонок, так как это повышает престиж государств.

Как вы думаете, насколько велики цифры? Наши коллеги из Motorsport.com заявляют, что все исчисляется десятками миллионов долларов. Так, например, Катар платит по пятьдесят пять миллионов долларов в каждый сезон. Промоутерский контракт для России оценивается в пятьдесят миллионов.

Впрочем, есть одна страна которая пользуется немалыми льготами в данном вопросе – княжество Монако. Здесь в дело вступают вопросы имиджа и престижа самих гонок. Поясним, в Монте-Карло проводился самый первый этап Формулы-1 в 1929 году. К тому же княжеская династия сама по себе неразрывно связана с гоночным спортом. Традиционно главный приз гонок вручают жены князей. В наши дни этот ритуал исполняет Шарлин Уиттсток, жена Альбера II.