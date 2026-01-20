Нелегальный тюнинг могут приравнять к серьезному нарушению ПДД

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой значительно повысить наказание за использование нештатных фар и модифицированных выхлопных систем. Соответствующее обращение направлено в Министерство внутренних дел

В центре внимания оказались ксеноновые фары, стоп-сигналы, а также глушители без катализаторов и сажевых фильтров, установленные не на заводе автопроизводителя. По мнению авторов инициативы, такие изменения напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Избыточно яркий свет ослепляет водителей встречных автомобилей, а повышенный уровень шума и вредные выбросы создают дополнительную нагрузку на окружающую среду.

Сегодня за подобные нарушения предусмотрен штраф всего 500 рублей. В НАС считают, что эта мера не работает и не мотивирует владельцев автомобилей возвращать технику в штатное состояние. В качестве альтернативы предлагается либо увеличить штраф до 30 тысяч рублей, либо ввести наказание в виде лишения водительских прав.

Отдельно подчеркивается, что чаще всего подобный тюнинг встречается на автомобилях отечественного производства и праворульных иномарках. Автосоюз отмечает, что цель инициативы заключается не в ужесточении контроля ради наказаний, а в повышении комфорта и безопасности для всех участников движения.

Вопрос о возможных изменениях законодательства пока находится на стадии обсуждения. Однако эксперты не исключают, что при поддержке МВД и законодателей требования к техническому состоянию автомобилей в России могут стать заметно строже уже в ближайшей перспективе.