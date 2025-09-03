Автомобильный портал Motorpage
3 сен 2025

Немецкий автопром постепенно умирает?

Автор фото: фирма-производитель

Согласно данным Федерального статистического ведомства, за период с июня 2024 по июнь 2025 года автомобильный сектор лишился 51500 рабочих мест, что является около 7% от всех работников в индустрии. По сравнению с докризисным 2019 годом, автопром и вовсе потерял уже 112 тысяч сотрудников

Столь масштабных потерь не фиксирует ни одна другая промышленная отрасль страны. Аналитики утверждают, что виной этому являются как внешние, так и внутренние факторы. Немецкие бренды продолжают проигрывать китайским конкурентам в сегменте электромобилей, где решающее значение имеют скорость разработки новых моделей и снижение себестоимости. К тому же, усиление регулирования и бюрократии внутри страны только замедляет инновации. Ситуацию усугубляют и внешнеэкономические риски. Важнейший рынок США для немецких автопроизводителей становится все менее доступным. Из-за введенных пошлин за первую половину 2025 года экспорт немецких автомобилей и запчастей в Америку упал на 8,6%.

Проблемы автопрома отражают и состояние всей экономики в Германии. После падения ВВП в 2023 и 2024 годах, текущий год также не внушает оптимизма (рост в первом квартале составил всего 0,3%, а во втором упал на те же 0,3%). Эксперты отмечают, что Германия сталкивается не просто с циклическим кризисом, а с системным вызовом, который может изменить ландшафт всей автомобильной индустрии Европы.

При написании новости использовалась информация:
cnbc

