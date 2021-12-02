Ни один депутат Мосгордумы не поддержал законопроект о снижении нештрафуемого порога скорости

Мосгордума отклонила законопроект, которым предлагалось понизить нештрафуемый порог максимальной скорости до 5 км/ч, а также серьёзно увеличить штрафы за превышение

Давайте представим, а что бы нас ожидало, если законопроект был бы принят всеми инстанциями. В случае успеха, порог ненаказуемого превышения скорости снизился бы с текущих девятнадцати километров в час до пяти. Превысил скорость на пять километров в час – плати пятьсот рублей штрафа, больше десяти – тысячу. Причем максимальная сумма штрафа за превышения устанавливалась бы на отметке в двадцать тысяч рублей. Причем санкции могут быть и строже – лишение прав, обязательные работы и.т.д.

Впрочем, как сообщает «Коммерсантъ», законопроект думой принят не был. Более того, за принятие его проголосовала только Дарья Беседина – депутат и автор законопроекта, известная своими идеями по выводу на столичные улицы электрических мусоровозов. Отметим, что еще на момент рассмотрения законопроект получил критичные отзывы со стороны граждан и МВД.