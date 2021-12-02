Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2021

Ни один депутат Мосгордумы не поддержал законопроект о снижении нештрафуемого порога скорости

Ни один депутат Мосгордумы не поддержал законопроект о снижении нештрафуемого порога скорости

Мосгордума отклонила законопроект, которым предлагалось понизить нештрафуемый порог максимальной скорости до 5 км/ч, а также серьёзно увеличить штрафы за превышение

Давайте представим, а что бы нас ожидало, если законопроект был бы принят всеми инстанциями. В случае успеха, порог ненаказуемого превышения скорости снизился бы с текущих девятнадцати километров в час до пяти. Превысил скорость на пять километров в час – плати пятьсот рублей штрафа, больше десяти – тысячу. Причем максимальная сумма штрафа за превышения устанавливалась бы на отметке в двадцать тысяч рублей. Причем санкции могут быть и строже – лишение прав, обязательные работы и.т.д.

Впрочем, как сообщает «Коммерсантъ», законопроект думой принят не был. Более того, за принятие его проголосовала только Дарья Беседина – депутат и автор законопроекта, известная своими  идеями по выводу на столичные улицы электрических мусоровозов. Отметим, что еще на момент рассмотрения законопроект получил критичные отзывы со стороны граждан и МВД. 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Maserati Ghibli Hybrid (2021)

Maserati Ghibli не переживет следующий год

02 декабря 2021

Можно ли из Toyota Supra построить внедорожник?

02 декабря 2021

Jaguar прекращает разработку новых автомобилей

02 декабря 2021

Nissan просит солнце поделиться энергией

02 декабря 2021

В России водителей поделят на профи и любителей

02 декабря 2021

Cтартовали российские продажи Infiniti QX55

01 декабря 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Atlas - geely atlas pro (2021) объехал конкурентов на гибридных технологиях Тест драйв
29 ноября 2021

Geely Atlas
"Объехал конкурентов на гибридных технологиях"
Hyundai Creta - hyundai creta (2020) помогает развивать правое полушарие мозга
Тест драйв
26 ноября 2021

Hyundai Creta
"Помогает развивать правое полушарие мозга"
Opel Crossland - opel crossland (2021) соблазняет без заигрываний
Тест драйв
24 ноября 2021

Opel Crossland
"Понравится ли новый Opel Crossland женщинам?"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 5 9 6