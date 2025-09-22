Nio ET9 получил самую дорогую версию

Китайская марка Nio представила новую топовую версию для флагманского электроседана ET9. Спецверсия Horizon Special Edition отличается прежде всего эксклюзивной отделкой и оценивается в 818 тыс. юаней (9,6 млн рублей)

Модель получила двухцветный кузов под названием «Небесное зеркало», который создает визуальный образ горизонта. Комплектуется автомобиль 23-дюймовыми колесными дисками. Интерьер выполнен в темных и светлых оттенках серого цвета. Дополняют картину эмблемы спецверсии и уникальное оформление передней панели и центрального тоннеля.

Силовая установка ET9 осталась прежней. Седан оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 707 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч — 4,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. Комплектуется автомобиль батареей емкостью 102 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 650 км по циклу CLTC.