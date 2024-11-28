Nissan находится на грани банкротства: у компании осталось «от 12 до 14 месяцев»

Финансовое положение автопроизводителя Nissan вызывает серьезные опасения. По словам неназванных руководителей компании, у Nissan осталось всего «от 12 до 14 месяцев, чтобы выжить». Основные рынки – США и Япония – не генерируют достаточно прибыли, что усугубляет кризис

В попытке стабилизировать ситуацию, компания недавно сократила более 9000 рабочих мест и уменьшила объем производства на 20%, что, по прогнозам, сэкономит около 3 миллиардов долларов. Несмотря на эти меры, в третьем квартале операционная прибыль Nissan упала на 85%, а чистый убыток составил 9,3 миллиарда иен (примерно 60,1 миллиона долларов).

Для выхода из кризиса Nissan активно ищет долгосрочного инвестора. Среди возможных партнеров рассматриваются крупные банки или страховые группы, а также давний конкурент Honda, который может получить контрольный пакет акций компании. Более того, Renault, являющийся давним партнером Nissan, рассматривает возможность продажи части своей доли Honda. Это может укрепить сотрудничество между Honda и Nissan, особенно в области развития электромобилей, где компании уже заключили партнерское соглашение вместе с Mitsubishi.