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14 фев 2025

Nissan сокращает расходы на миллиарды и ищет новых партнеров после провала сделки с Honda

Nissan сокращает расходы на миллиарды и ищет новых партнеров после провала сделки с Honda

После неудачных переговоров о слиянии с Honda, компания Nissan разрабатывает новый антикризисный план, направленный на снижение расходов и поиск стратегического партнера. К 2026 финансовому году автопроизводитель планирует сэкономить $2,59 млрд за счет оптимизации производства, упрощения модельного ряда и сокращения персонала

Большая часть оптимизации расходов ($1,94 млрд) будет достигнута за счет сокращения затрат на зарплаты работникам. В рамках этой программы Nissan уволит 2 500 сотрудников, хотя при этом создаст 1 000 новых рабочих мест в сервисных центрах. Кроме того, в течение двух лет компания сократит еще 6 500 рабочих мест, оптимизировав производство на заводах в США и Таиланде. Также Nissan планирует ускорить разработку новых моделей и отрегулировать все цепочки поставок, что позволит дополнительно сократить расходы на $650 млн.

Однако одних сокращений недостаточно для долгосрочного выживания, особенно на фоне растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Генеральный директор Nissan Макото Учида признает, что компании нужен новый партнер, и она активно ведет переговоры. Одним из возможных союзников может стать тайваньский технологический гигант Foxconn, который выразил заинтересованность в сотрудничестве. Глава Foxconn Ян Лю сообщил, что компания рассматривает возможность инвестиций в Nissan, но основной целью остается технологическое партнерство, в том числе через альянс с Renault, крупнейшим акционером японского автопроизводителя.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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