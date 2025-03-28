Автомобильный портал Motorpage
28 мар 2025

Новый CEO Nissan намерен ускорить разработку автомобилей и вывести компанию из кризиса

Новый CEO Nissan намерен ускорить разработку автомобилей и вывести компанию из кризиса
Автор фото: Unsplash.com

Новый генеральный директор Nissan Иван Эспиноса, который вступит в должность 1 апреля, объявил о планах сократить сроки разработки новых автомобилей и вернуть компании конкурентоспособность на мировом рынке

Эспиноса признал, что Nissan отстает от конкурентов в скорости создания новых моделей. Сейчас на полный цикл разработки уходит 55 месяцев, но компания намерена снизить этот срок до 37 месяцев для первой модели в линейке и до 30 месяцев для последующих. Марка сосредоточится на 5-6 ключевых моделях, которые станут флагманами Nissan в разных странах. Среди них – внедорожник Patrol, спорткар Z и электромобиль Leaf.

Но Nissan необходимо пойти на определенные жертвы. Чтобы стабилизировать бизнес, компания сократит 9 000 рабочих мест, закроет завод в Таиланде в июне 2025 года и прекратит производство на еще двух предприятиях.

При написании новости использовалась информация:
reuters

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mazda показала тизер нового электрического кроссовера EZ-60

01 апреля 2025
Renault Twingo E-Tech Concept (2025)

Nissan пересматривает сотрудничество с Renault

01 апреля 2025

Toyota откладывает строительство завода по производству батарей в Японии

01 апреля 2025

Только четыре электромобильных бренда стали прибыльными в 2024 году

01 апреля 2025

Volvo возвращает бывшего генерального директора, чтобы спасти компанию

01 апреля 2025
Mitsuoka M55 1st Edition

Mitsuoka выпустит новую партию «японских Dodge Challenger» на базе Honda Civic

31 марта 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Sky - evolute i-sky (2023) между городом и деревней Тест драйв
26 марта 2025

Evolute I-Sky
"Между городом и деревней"
Geely Preface - geely preface (2021) ласковый и нежный зверь
Тест драйв
24 марта 2025

Geely Preface
"Ласковый и нежный зверь"
SOUEAST S09 - soueast s07 и s09 (2025) секрет легкой жизни
Тест драйв
20 марта 2025

SOUEAST S09
"Секрет легкой жизни"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 7 0