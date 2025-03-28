Новый CEO Nissan намерен ускорить разработку автомобилей и вывести компанию из кризиса

Новый генеральный директор Nissan Иван Эспиноса, который вступит в должность 1 апреля, объявил о планах сократить сроки разработки новых автомобилей и вернуть компании конкурентоспособность на мировом рынке

Эспиноса признал, что Nissan отстает от конкурентов в скорости создания новых моделей. Сейчас на полный цикл разработки уходит 55 месяцев, но компания намерена снизить этот срок до 37 месяцев для первой модели в линейке и до 30 месяцев для последующих. Марка сосредоточится на 5-6 ключевых моделях, которые станут флагманами Nissan в разных странах. Среди них – внедорожник Patrol, спорткар Z и электромобиль Leaf.

Но Nissan необходимо пойти на определенные жертвы. Чтобы стабилизировать бизнес, компания сократит 9 000 рабочих мест, закроет завод в Таиланде в июне 2025 года и прекратит производство на еще двух предприятиях.