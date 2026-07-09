Новый Range Rover Velar станет совсем другим

Land Rover готовит самое масштабное обновление Range Rover Velar с момента появления модели. Второе поколение кроссовера должно дебютировать до конца года и станет первой серийной моделью бренда, построенной на новой платформе MLA

Изначально архитектура MLA создавалась исключительно для электромобилей, однако позднее ее адаптировали и для гибридных силовых установок. Благодаря этому новый Velar выйдет как в гибридном, так и в полностью электрическом исполнении. Одним из главных изменений станет дизайн. По предварительной информации, разработчики полностью откажутся от заднего стекла, заменив его системой камер, а профиль кроссовера станет более динамичным. Подобное решение уже используется на Polestar 4.

Новый Velar также станет одной из последних моделей, созданных под руководством бывшего директора по дизайну Jaguar Land Rover Джерри Макговерна. Нынешнее поколение практически не менялось с момента дебюта в 2017 году, поэтому новая модель должна стать для семейства настоящим технологическим и дизайнерским прорывом.