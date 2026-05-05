Toyota «наняла» гуманоидных роботов на свои заводы

Канадское подразделение автоконцерна Toyota начало использовать человекоподобных роботов Digit, разработанных компанией Agility Robotics

Всего было закуплено 7 роботов, из которых 3 уже работают на постоянной основе на заводе в Вудстоке, где выпускается кроссовер Toyota RAV4. Их основная задача связана с внутренней логистикой. Роботы перемещают контейнеры с деталями к сборочной линии и возвращают пустую тару обратно.

В компании отмечают, что такие операции часто приводят к физической усталости и высокой текучке кадров. Использование роботов позволяет освободить сотрудников от рутинной работы и задействовать их в более сложных и ценных процессах. Параллельно Toyota и Agility Robotics разрабатывают систему на базе искусственного интеллекта, которая будет определять другие задачи, подходящие для автоматизации.