5 май 2026

Россияне ждут возвращения западных автопроизводителей

Автор фото: VW

Согласно исследованию ассоциации «Группа 7/89», 56% россиян хотели бы снова видеть иностранные компании хотя бы в одной сфере, при этом 41% респондентов в первую очередь ждут именно автопроизводителей

Автомобильный рынок оказался наиболее чувствительным к уходу международных компаний. Эксперты связывают это с целым комплексом факторов, включая надежность техники, доступность запчастей и уровень сервиса. Дополнительное давление оказывает рост цен, который значительно опередил увеличение доходов населения, а также усложнившиеся схемы поставок и влияние утильсбора.

Отмечается, что среди россиян от 18 до 29 лет доля сторонников возвращения ушедших брендов достигает 84%, тогда как среди людей старше 60 лет этот показатель составляет лишь 38%. В Москве возвращения западных компаний ждут 66% опрошенных, в городах с населением менее 100 000 человек таких 49%, а в сельской местности показатель снижается до 32%.

При этом часть россиян уже адаптировалась к новой реальности. По данным ВЦИОМ, 44% считают, что отечественные производители смогли заместить значительную часть ушедших брендов. Однако автомобильный сегмент остается наиболее уязвимым, поскольку здесь проблема заключается не только в отсутствии выбора, но и в заметном росте стоимости владения. Однако не исключено, что обстоятельства не изменятся даже после возвращения ушедших с российского рынка западных автопроизводителей.
 

При написании новости использовалась информация:
Ведомости

