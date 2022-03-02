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2 мар 2022

Объявлен шорт-лист десятого сезона автомобильной премии «ТОП-5 АВТО»

Объявлен шорт-лист десятого сезона автомобильной премии «ТОП-5 АВТО»

Оргкомитет национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» объявил шорт-лист номинантов десятого сезона в 6 автомобильных категориях, а также в номинациях «Авто-персона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя».

Начиная с октября 2021 года, жюри премии, состоящее из 50 авторитетных российских автомобильных журналистов, оценивало все новые или существенно обновленные модели, представленные на рынке в течение 2021 года (всего 89 автомобилей), по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.

В шорт-лист в десятом сезоне премии «ТОП-5 АВТО» вошли:

- в категории «КОМПАКТНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ»: 

- в категории «БОЛЬШОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ»: 

- в категории «КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК И АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ»: 

  • PORSCHE MACAN
  • GENESIS GV70
  • RENAULT DUSTER
  • AUDI Q5/Q5 SPORTBACK
  • INFINITI QX55

- в категории «БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК»: 

- в категории «СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КУПЕ / РОДСТЕР / КАБРИОЛЕТ»*:  

  • AUDI RS6
  • PORSCHE TAYCAN CROSS TURISMO
  • BMW M5

- в специальной категории «ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ / ПИКАП»: 

  • VOLKSWAGEN CADDY
  • OPEL ZAFIRA LIFE
  • ISUZU D-MAX
  • CITROEN JUMPY
  • PEUGEOT EXPERT

Шорт-лист из пяти номинантов в категории «АВТО-ПЕРСОНА ГОДА» формируется на основании результатов медиамониторинга, который проводится партнером премии «ТОП-5 АВТО» исследовательской компанией Mediascope. В шорт-лист попадают кандидаты с наибольшим количеством  позитивных и нейтральных упоминаний в печатных и электронных изданиях. В сезоне 2021/22 мониторинг проводился более чем по 250 федеральным и региональным СМИ. Финалистами стали:

  • Николя Мор, Президент компании «АВТОВАЗ»
  • Сергей Когогин, Генеральный директор «КАМАЗ»
  • Никита Мазепин, Пилот, Формула 1
  • Роберт Шварцман, Пилот, Формула 4
  • Вячеслав Петушенко, Председатель правления Государственной компании «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» («АВТОДОР»)

Согласно Регламенту премии, выбор номинантов в категории «ЛУЧШИЙ PR-ДЕПАРТАМЕНТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ» проходит в два этапа. В шорт-лист могут выходить до шести PR-департаментов, что обусловлено спецификой процедуры отбора. На его первом этапе определяется тройка номинантов на основе данных медиамониторинга, который проводится исследовательской компанией Mediascope. Вторая тройка финалистов выбирается членами экспертного жюри премии «ТОП-5 АВТО». На втором этапе Победитель будет выбран также членами жюри в рамках итогового голосования. Финалистами этого сезона стали:

  • JAGUAR LAND ROVER
  • HYUNDAI
  • RENAULT
  • NISSAN
  • SKODA

В этом сезоне в программе премии появилась новая специальная номинация - «ЛУЧШИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГА АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ». Оценка кандидатов проходит в два раунда, из которых первый в свою очередь делится на два этапа. Сначала на основе данных Mediascope по объемам рекламных затрат автопроизводителей на российском рынке, определяются первые три участника шорт-листа - ТОП-3 автомобильных компаний с наибольшими инвестициями в рекламу. На втором этапе члены жюри «ТОП-5 АВТО» также определяют трёх кандидатов на основе оценки кейсов рекламных кампании, подготовленных и проведенных сотрудниками отделов маркетинга автопроизводителеийза календарный год. Во втором раунде Победитель будет выбран членами жюри в рамках итогового голосования. Финалистами этого сезона стали:

  • VOLKSWAGEN
  • TOYOTA
  • MITSUBISHI MOTORS
  • АВТОВАЗ
  • RENAULT
  • STELLANTIS

Победители Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» традиционно будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Москве в конце мая 2022 года. Подсчет и сертификация голосов экспертного жюри будут осуществляться международной консалтинговой и аудиторской компанией KPMG. В этом сезоне третий раз в истории премии экспертным жюри «ТОП-5 АВТО» будет выбран «Автомобиль года» (CAR OF THE YEAR). По результатам голосования этот титул получит лучший автомобиль из представленных в шорт-листах по всем категориям. Напомним, что в прошлом году звание CAR OF THE YEAR в России получил LAND ROVER DEFENDER.

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