Объявлен шорт-лист десятого сезона автомобильной премии «ТОП-5 АВТО»

Оргкомитет национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» объявил шорт-лист номинантов десятого сезона в 6 автомобильных категориях, а также в номинациях «Авто-персона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя».

Начиная с октября 2021 года, жюри премии, состоящее из 50 авторитетных российских автомобильных журналистов, оценивало все новые или существенно обновленные модели, представленные на рынке в течение 2021 года (всего 89 автомобилей), по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.

В шорт-лист в десятом сезоне премии «ТОП-5 АВТО» вошли:

- в категории «КОМПАКТНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ»:

GENESIS G70

AUDI A3

KIA CEED/CEED SW

HYUNDAI ELANTRA

PEUGEOT PARTNER CROSSWAY

- в категории «БОЛЬШОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ»:

LEXUS LS

MERCEDES-BENZ S-Class

KIA CARNIVAL

TOYOTA CAMRY

JAGUAR XF

- в категории «КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК И АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ»:

PORSCHE MACAN

GENESIS GV70

RENAULT DUSTER

AUDI Q5/Q5 SPORTBACK

INFINITI QX55

- в категории «БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК»:

AUDI RS Q8

CADILLAC ESCALADE

SKODA KODIAQ

CHEVROLET TAHOE

LAND ROVER DISCOVERY

- в категории «СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КУПЕ / РОДСТЕР / КАБРИОЛЕТ»*:

AUDI RS6

PORSCHE TAYCAN CROSS TURISMO

BMW M5

- в специальной категории «ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ / ПИКАП»:

VOLKSWAGEN CADDY

OPEL ZAFIRA LIFE

ISUZU D-MAX

CITROEN JUMPY

PEUGEOT EXPERT

Шорт-лист из пяти номинантов в категории «АВТО-ПЕРСОНА ГОДА» формируется на основании результатов медиамониторинга, который проводится партнером премии «ТОП-5 АВТО» исследовательской компанией Mediascope. В шорт-лист попадают кандидаты с наибольшим количеством позитивных и нейтральных упоминаний в печатных и электронных изданиях. В сезоне 2021/22 мониторинг проводился более чем по 250 федеральным и региональным СМИ. Финалистами стали:

Николя Мор, Президент компании «АВТОВАЗ»

Сергей Когогин, Генеральный директор «КАМАЗ»

Никита Мазепин, Пилот, Формула 1

Роберт Шварцман, Пилот, Формула 4

Вячеслав Петушенко, Председатель правления Государственной компании «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» («АВТОДОР»)

Согласно Регламенту премии, выбор номинантов в категории «ЛУЧШИЙ PR-ДЕПАРТАМЕНТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ» проходит в два этапа. В шорт-лист могут выходить до шести PR-департаментов, что обусловлено спецификой процедуры отбора. На его первом этапе определяется тройка номинантов на основе данных медиамониторинга, который проводится исследовательской компанией Mediascope. Вторая тройка финалистов выбирается членами экспертного жюри премии «ТОП-5 АВТО». На втором этапе Победитель будет выбран также членами жюри в рамках итогового голосования. Финалистами этого сезона стали:

JAGUAR LAND ROVER

HYUNDAI

RENAULT

NISSAN

SKODA

В этом сезоне в программе премии появилась новая специальная номинация - «ЛУЧШИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГА АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ». Оценка кандидатов проходит в два раунда, из которых первый в свою очередь делится на два этапа. Сначала на основе данных Mediascope по объемам рекламных затрат автопроизводителей на российском рынке, определяются первые три участника шорт-листа - ТОП-3 автомобильных компаний с наибольшими инвестициями в рекламу. На втором этапе члены жюри «ТОП-5 АВТО» также определяют трёх кандидатов на основе оценки кейсов рекламных кампании, подготовленных и проведенных сотрудниками отделов маркетинга автопроизводителеийза календарный год. Во втором раунде Победитель будет выбран членами жюри в рамках итогового голосования. Финалистами этого сезона стали:

VOLKSWAGEN

TOYOTA

MITSUBISHI MOTORS

АВТОВАЗ

RENAULT

STELLANTIS

Победители Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» традиционно будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Москве в конце мая 2022 года. Подсчет и сертификация голосов экспертного жюри будут осуществляться международной консалтинговой и аудиторской компанией KPMG. В этом сезоне третий раз в истории премии экспертным жюри «ТОП-5 АВТО» будет выбран «Автомобиль года» (CAR OF THE YEAR). По результатам голосования этот титул получит лучший автомобиль из представленных в шорт-листах по всем категориям. Напомним, что в прошлом году звание CAR OF THE YEAR в России получил LAND ROVER DEFENDER.