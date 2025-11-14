В Москве был объявлен шорт лист премии GOLD STARS Discovery 2025, которая традиционно подводит итоги года в сфере туристического бизнеса, путешествий и гостеприимства в России по итогам предыдущего года. Премия создана как независимая экспертная площадка, позволяющая оценить самые заметные инициативы отрасли и отметить регионы и компании, внесшие вклад в развитие путешествий по России.

Заявки принимались до 1 июля, после чего Экспертный совет GOLD STARS Discovery изучил все материалы и сформировал перечень финалистов.

В номинации «Место, регион, курорт» представлены Тюменская область, Ленинградская область, Астраханская область, Республика Алтай, Оренбургская область и Майер-курорт «Марциальные воды».

Категория «Инфраструктура» включает мост через Волгу на обходе Тольятти на трассе М-5 «Урал», город-отель «Бархатные сезоны» в «Сириусе», аэропорт Геленджика, новый терминал аэропорта Тюмени и электросудно проекта «Москва 2.0» из Санкт-Петербурга.

В номинации «Гастрономия» отмечены проект «Попробуй Сибирь на вкус», гастромарафон «Почувствуй вкус Сахалина», фестиваль «Еда Поморская», ресторан «Калужане», фестиваль «Кухня Рязанского края», Ярославский гастрофест «Пир на Волге» и рыбный фестиваль «Фиштиваль» в Калининградской области.

В категории «Гостеприимство» шорт-лист сформирован из Cosmos Ekaterinburg Hotel, отеля Omega Sirius, эко-отеля «Натура», отелей на воде Houseboat.ru, комплекса «Тайгара» в Кемеровской области, центра Minger Med Spa, бутик-отеля «Семь кипарисов», Palmira Palace Resort and SPA и горного курорта «Роза Хутор».

Направление «Культурная программа» включает фестиваль «Чике Таманская весна», фестиваль «Китайский Новый год» в Москве, проект «Полюса Оренбуржья», праздничную программу «Киров — Новогодняя столица России 2025», музыкальный фестиваль «Шум Катуни», фестиваль VK Fest и фестиваль «Этноскоп 2025».

В специальных номинациях представлены лидеры отрасли. В категории «Туристическая персона года» зафиксированы Александр Клячин (российский бизнесмен, инвестор, основатель и владелец сети Azimut Hotels), Сергей Корнеев (бывший Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга), Сергей Суханов (глава корпорации «Туризм.рф»), Дмитрий Чернышенко (вице-премьер Правительства РФ, курирующий нацпроект по туризму) и Екатерина Шаповалова (руководитель проекта «Гастрономическая карта России»). В номинации «Лучшая организация по продвижению туризма» вошли туристские информационные центры Алтайского края и Самарской области, агентство туризма Тюменской области, комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и центр развития туризма Смоленской области.

Особое внимание автомобильного сообщества привлекает список «Лучший автомобиль для путешествий». Согласно регламенту, сюда входят новые модели легковых автомобилей, чьи продажи стартовали в предыдущем году, а также модели, заявленные производителями. Шорт-лист полностью соответствует перечню финалистов премии «ТОП 5 АВТО» и насчитывает 28 автомобилей, что формирует интригу перед финальным голосованием.

Победители GOLD STARS Discovery 2025 будут объявлены на торжественной церемонии 18 декабря в Москве.

