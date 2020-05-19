Объявлен шорт-лист премии ТОП-5 АВТО в номинации «Лучший PR-Департамент Автопроизводителя»

Организационный комитет Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» рад сообщить об объявлении шорт-листа в номинации «Лучший PR-Департамент Автопроизводителя». В шорт-лист вошло шесть номинантов

В данной категории шорт-лист номинантов формировался на основе двухступенчатой системы выбора. На первом этапе были выбраны три номинанта, чьи пресс-релизы получили наивысшие рейтинги эффективности по результатам мониторинга исследовательской компании Mediascope. Далее была выбрана еще одна тройка, которую определили члены жюри премии, основываясь на критериях, указанных в регламенте. Полный шорт-лист номинантов данной категории выглядит следующим образом:

HAVAL

JAGUAR LAND ROVER

KIA

PSA

RENAULT

SKODA

Согласно регламенту премии все члены профессионального жюри «ТОП-5 АВТО» вскоре получат специальные бюллетени с перечнем всех номинантов для финального голосования, которое продлится до 31 мая 2020 года. Напоминаем, что, начиная с этого сезона, помимо победителей в каждой из 5 основных и одной специальной автомобильных номинаций, члены жюри премии «ТОП-5 АВТО» будут выбирать один автомобиль, который, по их мнению, является лучшим из лучших среди всех номинантов с присвоением ему титула CAR OF THE YEAR. АВТОМОБИЛЬ ГОДА выбирается из всех автомобилей, вошедших в шорт-листы во всех основных и одной специальной номинациях премии «ТОП-5 АВТО». Подсчет голосов и сертификация результатов голосования будет производиться международной аудиторской компанией KPMG.