Общественность выступила против штрафов мотоциклистам за междурядье

В июле в Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за движение между рядами и параллельную езду вместе с другим транспортом в одной полосе. Предполагается, что штраф составит от 3 до 15 тысяч рублей. Этот законопроект направлен на обсуждение

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в разговоре с «Российской газетой» выступил против этой идеи. Он считает, что простое повышение штрафов не позволит снизить риски аварий. Он заявил, что нужно пересмотреть правила дорожного движения и разрешить мотоциклистам езду между полосами — поскольку это одно из преимуществ этого транспорта. По его мнению, аварийные ситуации создают далеко не все мотоциклисты — а в правилах необходимо отделить нормальную езду от опасной. «Есть мотоциклисты, которые едут со скоростью всего потока, никого не подрезая и не просачиваясь между рядами со скоростью 150 км в час. Таких большинство. Если же образуется затор или замедляется движение, мотоцикл выезжает между рядами и едет с небольшим превышением скорости потока. Это абсолютно нормальная практика, и в ней нет ничего опасного», — цитирует Шкуматова издание.