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7 май 2020

ООН заявила о снижении смертности на дорогах более чем в два раза

ООН заявила о снижении смертности на дорогах более чем в два раза

По данным ООН, смертность на дорогах сократилась во Франции, Норвегии, Швеции, Испании, а также в Нью-Йорке

В ряде стран мира и отдельных городах смертность на дорогах снизилась на 50–60%. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт. Такие показатели он объяснил введенными из-за коронавируса мерами изоляции и карантина.

По данным ООН, смертность на дорогах сократилась во Франции, Норвегии, Швеции, Испании, а также в Нью-Йорке. О подобной тенденции также сообщают СМИ Индии и Марокко. По словам Жана Тодта, уменьшение количества ДТП сильно снижает нагрузку на систему здравоохранения, а также создает финансовые выгоды для бюджетов стран.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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