Оптимус Прайм уходит в отставку: В США завершится выпуск культового тягача Kenworth W900

Компания Kenworth Truck Company объявила о прекращении производства легендарного тягача W900, который стал символом американских дорог и поп-культуры

Представленный в 1961 году, этот грузовик прошел несколько модернизаций, но сохранил классический внешний облик. Последний редизайн модели состоялся в 1982 году, после чего W900 продолжал выпускаться без значительных изменений. Одним из самых ярких моментов его истории было появление в фильме «Трансформеры», где он стал воплощением персонажа Оптимуса Прайма. Также модель можно было увидеть в таких фильмах, как “Лицензия на убийство” и “Полицейский и бандит”.

Прекращение производства W900 наступит в 2026 году. Эту модель заменит более современный тягач W990. Он отличается уже более современным оснащением и немного другим дизайном, однако сохраняет культовую форму кабины.