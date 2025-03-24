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24 мар 2025

Оптимус Прайм уходит в отставку: В США завершится выпуск культового тягача Kenworth W900

Оптимус Прайм уходит в отставку: В США завершится выпуск культового тягача Kenworth W900
Автор фото: freepik.com

Компания Kenworth Truck Company объявила о прекращении производства легендарного тягача W900, который стал символом американских дорог и поп-культуры

Представленный в 1961 году, этот грузовик прошел несколько модернизаций, но сохранил классический внешний облик. Последний редизайн модели состоялся в 1982 году, после чего W900 продолжал выпускаться без значительных изменений. Одним из самых ярких моментов его истории было появление в фильме «Трансформеры», где он стал воплощением персонажа Оптимуса Прайма. Также модель можно было увидеть в таких фильмах, как “Лицензия на убийство” и “Полицейский и бандит”.

Прекращение производства W900 наступит в 2026 году. Эту модель заменит более современный тягач W990. Он отличается уже более современным оснащением и немного другим дизайном, однако сохраняет культовую форму кабины.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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