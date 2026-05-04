Автомобильный портал Motorpage
4 май 2026

Китайские автомобили «пропишутся» на европейских заводах Volkswagen

Китайские автомобили «пропишутся» на европейских заводах Volkswagen
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн изучает возможность сборки автомобилей китайских партнеров на своих европейских предприятиях, а также выпуск моделей, разработанных для изначально китайского рынка

По словам главы компании Оливера Блюма, ключевая задача на текущем этапе заключается в сокращении затрат на содержание предприятий. В рамках этой стратегии рассматриваются различные варианты более эффективной загрузки производственных мощностей, включая сотрудничество с китайскими автопроизводителями.

При этом в компании подчеркивают, что основной фокус по-прежнему направлен на развитие собственного модельного ряда. Передача заводов под выпуск сторонних автомобилей не является приоритетным сценарием. Речь идет скорее об активации неиспользуемых мощностей заводов.

У Volkswagen уже есть опыт взаимодействия с китайскими партнерами, в числе которых SAIC, FAW и Xpeng. Сейчас данные компании активно ищут возможности расширения присутствия на территории Европы.
 

При написании новости использовалась информация:
handelsblatt

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Coolray

Обновленному Geely Coolray сертифицировали два мотора для российского рынка

04 мая 2026

Россияне нашли способ сэкономить до 40% на покупке автомобиля

04 мая 2026
Bugatti Mistral Fly Bug

Bugatti представила уникальный Mistral Fly Bug, вдохновленный стрекозой

04 мая 2026

В России появится новая премиальная марка ESTEO

30 апреля 2026
Geely Monjaro i-HEV

Geely выводит на рынок новую гибридную версию Monjaro

30 апреля 2026

Mercedes-Benz готовит серьезное обновление родстера SL

30 апреля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка
Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 0 9