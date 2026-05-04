Китайские автомобили «пропишутся» на европейских заводах Volkswagen

Немецкий концерн изучает возможность сборки автомобилей китайских партнеров на своих европейских предприятиях, а также выпуск моделей, разработанных для изначально китайского рынка

По словам главы компании Оливера Блюма, ключевая задача на текущем этапе заключается в сокращении затрат на содержание предприятий. В рамках этой стратегии рассматриваются различные варианты более эффективной загрузки производственных мощностей, включая сотрудничество с китайскими автопроизводителями.

При этом в компании подчеркивают, что основной фокус по-прежнему направлен на развитие собственного модельного ряда. Передача заводов под выпуск сторонних автомобилей не является приоритетным сценарием. Речь идет скорее об активации неиспользуемых мощностей заводов.

У Volkswagen уже есть опыт взаимодействия с китайскими партнерами, в числе которых SAIC, FAW и Xpeng. Сейчас данные компании активно ищут возможности расширения присутствия на территории Европы.

