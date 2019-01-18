Парковки у места работы могут стать бесплатными

Пока одни повышают стоимость городских парковок, другие стараются хоть каким-нибудь способом облегчить это бремя и выступают с интересными инициативами

Одна из таких инициатив прозвучала недавно в кулуарах Государственной думы. Депутат Василий Власов предложил выдавать москвичам абонементы на бесплатную парковку рядом с местом официальной работы. По словам чиновника, подобное решение может выступить не только смягчением «парковочного бремени», но и стимулом для многих москвичей, которые работают неофициально, к переходу на официальное трудоустройство.

Депутат отмечает, что жители столицы жалуются на чрезвычайно высокие издержки, связанные с платой за парковку автомобиля в течение рабочего дня. "Для многих семей данные расходы являются чрезмерными для их семейного бюджета" - поясняет он. В заявлении, обращенном главе Дептранса Москвы Максиму Ликсутову, г-н Власов отметил, что новая мера поможет существенно повысить уровень благосостояния граждан, которые и так платят налоги в бюджет страны и города.