Автомобильный портал Motorpage
20 апр 2026

Пенсионерам предложили компенсировать расходы на ремонт автомобилей

Автор фото: ru.freepik.com

Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести налоговый вычет на ремонт автомобилей для работающих пенсионеров

Согласно предложению, компенсация будет предоставляться по расходам на обслуживание одного транспортного средства, используемого в личных целях. Обязательным условием станет наличие подтверждающих документов из автосервиса. Также предполагается установить годовой лимит на сумму вычета.

Авторы инициативы отмечают, что механизм может быть применен к пенсионерам, имеющим доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц. Таким образом, воспользоваться льготой смогут те, кто продолжает работать после выхода на пенсию.

По мнению разработчиков, автомобиль для многих пенсионеров остается важным элементом повседневной жизни. Он используется для поездок в медицинские учреждения, магазины и на дачные участки. Особенно актуально это в небольших городах и сельской местности, где альтернативные способы передвижения ограничены.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Space - evolute i-space 4x4 (2026) знакомый незнакомец Тест драйв
20 апреля 2026

Evolute i-Space
"Знакомый незнакомец"
JAC T9 - jac t9 (2024) дизель, рама, полный привод
Тест драйв
16 апреля 2026

JAC T9
"Дизель, рама, полный привод"
Jaecoo J6 - jaecoo j6 (2026) друг человека
Тест драйв
13 апреля 2026

Jaecoo J6
"Друг человека"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 0 6 6