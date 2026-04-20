Пенсионерам предложили компенсировать расходы на ремонт автомобилей

Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести налоговый вычет на ремонт автомобилей для работающих пенсионеров

Согласно предложению, компенсация будет предоставляться по расходам на обслуживание одного транспортного средства, используемого в личных целях. Обязательным условием станет наличие подтверждающих документов из автосервиса. Также предполагается установить годовой лимит на сумму вычета.

Авторы инициативы отмечают, что механизм может быть применен к пенсионерам, имеющим доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц. Таким образом, воспользоваться льготой смогут те, кто продолжает работать после выхода на пенсию.

По мнению разработчиков, автомобиль для многих пенсионеров остается важным элементом повседневной жизни. Он используется для поездок в медицинские учреждения, магазины и на дачные участки. Особенно актуально это в небольших городах и сельской местности, где альтернативные способы передвижения ограничены.

