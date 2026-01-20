Автомобильный портал Motorpage
20 янв 2026

Петербург взял паузу в расширении платной парковки

Автор фото: из открытых источников

Санкт-Петербург в 2026 году не станет расширять зону платной парковки. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, обозначив текущие приоритеты городской транспортной политики

По словам чиновника, основной акцент сейчас сделан не на увеличении платных зон, а на развитии инфраструктуры городских и перехватывающих парковок, включая многоуровневые стоянки. Такой подход должен помочь перераспределить транспортные потоки и создать условия для пересадки автомобилистов на общественный транспорт, особенно в часы пик.

В настоящее время платная парковка действует в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском,Василеостровском районах и на Крестовском острове. Режим работы един для всех зон: с 8:00 утра до 20:00 вечера. В городе функционируют 18 перехватывающих стоянок почти на 1800 машино-мест и 14 городских парковок вместимостью более 2000 автомобилей.

При этом сама система платной парковки продолжает развиваться за счет изменения тарифной политики. С октября прошлого года стоимость стоянки зависит не только от категории транспортного средства, но и от уровня загруженности конкретной зоны. Центральные районы были разделены на четыре тарифных сектора. В Законодательном собрании также обсуждаются инициативы по увеличению времени оплаты парковки и введению дифференцированных штрафов.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

