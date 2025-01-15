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15 янв 2025

Платные дороги в России побили рекорд по числу проездов в 2024 году

Платные дороги в России побили рекорд по числу проездов в 2024 году

Согласно данным компании “Автодор”, по итогам прошлого года трафик на платных дорогах России значительно увеличился, несмотря на рост тарифов. Число проездов на платных магистралях выросло на треть и достигло рекордных 379 млн.

Главной причиной роста является завершение строительства новых участков трассы М-12 «Восток» и обхода Твери на М-11. Трасса М-12, соединившая Москву и Казань, стала лидером по темпам увеличения трафика: число поездок выросло более чем в четыре раза. На магистрали М-4 «Дон» зафиксирован рост трафика на 25%, что связано с увеличением туристического потока в Крым (+16%) и Краснодарский край (+8%).

В 2024 году «Автодор» проиндексировал тарифы на 8–25%, что не снизило популярности дорог. Эксперты отмечают, что стоимость проезда для грузоперевозчиков чаще всего закладывается в стоимость доставки и не оказывает существенного влияния на логистику.

Рост трафика также отмечен на Северном обходе Одинцово (+14%) и Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге (+7,9%). По словам оператора дороги СЗКК, популярностью пользовались маршруты из Москвы в аэропорт Шереметьево и дачные направления.

В 2025 году «Автодор» планирует увеличить доходы от платных дорог до 129,2 млрд рублей, а правительство утвердило планы по строительству новых магистралей до 2030 года. Аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса на платные дороги среди автотуристов и грузоотправителей.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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