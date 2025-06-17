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17 июн 2025

По результатам прошлой недели, продажи новых легковых авто упали на 40%. Лидером рынка стал GAC

По результатам прошлой недели, продажи новых легковых авто упали на 40%. Лидером рынка стал GAC

По данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам 24-й недели 2025 года (с 9 по 15 июня) лидером российского авторынка стала китайская компания GAC. За этот период было реализовано 369 автомобилей марки, что позволило ей впервые с конца 2024 года вернуться в ТОП-10

Безусловным лидером остается отечественная марка Lada с результатом 4 265 проданных автомобилей. Также уверенно чувствуют себя и другие китайские бренды: Haval реализовал 1 508 машин, Chery – 1 357, Changan – 1 148, а Geely – 1 058. В десятке лидеров также оказались Belgee, Jetour, OMODA и Solaris, чьи продажи варьировались от 333 до 671 автомобилей. Однако Toyota выбыла из рейтинга, пробыв в нем две недели подряд (с 22-й по 23-ю).

Всего за 24-ю неделю в России было продано около 15,4 тысячи новых легковых машин. Это на 34% меньше, чем неделей ранее, и на 40% ниже результатов аналогичной недели прошлого года. Существенное падение объемов продаж аналитики связывают с сокращенной рабочей неделей – она включала всего три рабочих дня.

При написании новости использовалась информация:
autostat

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