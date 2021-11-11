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11 ноя 2021

По слова Министра энергетики бензин мог бы стоить на 15 рублей дороже

По слова Министра энергетики бензин мог бы стоить на 15 рублей дороже

Министр энергетики Николай Шульгинов в интервью изданию “КоммерсантЪ” отметил, что формула расчета цены бензина, включающая корректировки демпферного механизма, работает эффективней всего для российского рынка.

По оценкам министерства, при всей критики демпфера от производителей и розничных продавцов, отсутствие данного механизма привело бы к подорожанию бензина. "Сама формула расчета производится при анализе розничных цен на бензин и не требует никаких преобразований, только в том случае, если цель изменений будет корректно сформулирована. Демпфер позволяет рассчитать разницу между экспортными и внутренними ценами на топливо, и исходя из показателей, данная разница выплачивается производителям для того, чтобы сохранить привлекательность российского рынка. Если экспортные цены оказываются ниже внутренних, уже российские энергетические компании доплачивают разницу в государственный бюджет."

Согласно заявлению Министра реальная цена на топливо занижена на 15 рублей за литр. Расчёт был произведён из компенсации демпфера в 20 000 рублей на каждую тонну бензина. На данный момент наблюдается рост цен на бензин примерно в 5,5/5,7% по сравнению с прошлогодними показателями. По мнению аналитиков рост цен вполне сопоставим с уровнем инфляции в стране.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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